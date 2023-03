MDB deve ficar com relatoria da LDO

O MDB deverá ter a chance de indicar o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem, que começa a tramitar no Congresso em abril sob as regras do novo arcabouço fiscal. O partido disputa com PL e União Brasil a relatoria da Lei Orçamentária Anual (LOA).

ACEITA. O governo já assimilou a derrota nesse front e dá como certa a escolha do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) para a relatoria do Orçamento de 2024. Governistas consideram, porém, que é possível abrir diálogo com Motta, embora ele seja de um partido de oposição, por ele ter perfil moderado.