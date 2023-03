MDB entra na briga por relatoria do Orçamento de 2024

Não é só PL e União Brasil que disputam a relatoria do Orçamento de 2024. O líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), diz que a sigla, por fazer parte do rodízio entre aqueles que vão assumir postos estratégicos da CMO nos próximos quatro anos, deveria ter vez.

A justificativa é que se o acesso se dará por meio de um acordo político que vem sendo costurado por Lira entre os partidos e não pelo tamanho das siglas, não há porque não atender ao MDB. “Vamos brigar por isso (relatoria)”, disse Isnaldo.