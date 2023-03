Meirelles diz que indicações de Lula para diretoria do BC não devem mudar taxa de juros

Na visão do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, as indicações que Lula fará para as duas diretorias do Banco Central que ficarão vagas neste mês não terão impacto na condução da política monetária. Mesmo que indique economistas mais à esquerda, eles ainda assim seriam minoria no colegiado.

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aglutina credibilidade da equipe econômica Foto: Estadão

FUTURO. Para Meirelles, no entanto, a escolha é relevante como indicativo de qual perfil Lula buscará para o sucessor de Roberto Campos Neto, em 2025. A depender dos nomes, pode afetar a formação de preços das taxas de juros no mercado futuro.