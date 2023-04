Ministério da Saúde amplia público de vacina bivalente contra a covid-19

O Ministério da Saúde vai ampliar o público que pode receber a dose da vacina bivalente contra a covid-19. A partir deste sábado, pessoas com idade entre 12 e 59 anos com comorbidades poderão ser vacinadas. O Ministério da Saúde recomenda o imunizante para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas do esquema primário.

A estimativa é que 9 milhões de pessoas se encaixem neste novo grupo, com cerca de 20 tipos de comorbidades. Cerca de 7 milhões de idosos e pessoas do grupo prioritário, como indígenas e gestantes, já receberam a vacina ambivalente. Na última semana, o Brasil chegou à marca de 700 mil vítimas fatais da doença.