Ministério do Desenvolvimento Social prepara campanha sobre cadastro do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social vai colocar na rua, na semana que vem, uma campanha para esclarecer a população sobre o que é o cadastro único do Bolsa Família e convocar pessoas que estejam recebendo sem merecer a se desligar. A suspeita é que pai e mãe tenham se cadastrado separadamente, na época do Auxílio Brasil, e agora constam como famílias unipessoais. Para que os dois não percam o benefício, o governo vai sugerir que um deles regularize a situação da família.

Beneficiários exibem cartões do Bolsa Família. Foto: Agência Brasil (20/10/2010)

Foram identificados 5,5 milhões de beneficiários de famílias unipessoais, o que é fora do padrão do próprio Bolsa Família - no passado, eles giravam em torno de 10% do total de atendidos (o que daria pouco mais de 2 milhões). Essa é a marca onde o ministério quer chegar.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social