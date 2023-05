Ministério dos Direitos Humanos envia missão à Ilha de Marajó

O Ministério dos Direitos Humanos realiza, nesta semana, uma missão à Ilha de Marajó, no Pará, para fazer um diagnóstico sobre as situações de acesso a direitos básicos e de cidadania por parte dos habitantes da região.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o programa Abrace o Marajó, criado durante o governo Jair Bolsonaro, teve baixa execução orçamentária na gestão passada.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Foto: Salvatore Di Nolfi/EFE - 27/02/2023

A delegação é composta pelo Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, e por representantes da Secretaria-Executiva do Ministério, da Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos e da Coordenação-Geral de Indicadores e Evidências do MDHC.

Os integrantes da missão desembarcaram nessa segunda-feira (1º) em Belém (PA), e nesta terça seguem viagem, em equipes distintas, para duas regiões da ilha de Marajó: Breves e Soures.

“A nossa missão pretende fazer uma escuta ampliada com todos os segmentos da sociedade civil. Queremos ouvir os ribeirinhos, representantes de movimentos de juventudes, lideranças extrativistas, quilombolas, associações dos trabalhadores das diversas atividades comerciais”, disse Bruno Renato Teixeira.