Ministro da Defesa age para manter Avibrás sob controle de capital nacional

O ministro da Defesa José Múcio Monteiro, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o economista Luciano Coutinho se reuniram nesta quarta (5) com João Carvalho Leite, presidente da Avibrás, uma das maiores empresas nacionais de defesa que está há um ano em processo de recuperação judicial. Os representantes do governo pediram que a empresa seja mantida sob controle de capital nacional diante das investidas de grupos estrangeiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Múcio Monteiro (Defesa), durante cerimônia de apresentação dos Oficiais-Generais recém-promovidos. Foto: Wilton Junior/Estadão - 04.04.2023

EMPURRÃO. Coutinho foi destacado, há um mês, para fazer um estudo de políticas de incentivo ao setor de defesa. Caberá ao BNDES estruturar as medidas.

CEP. Múcio despachará do Rio na próxima semana para acompanhar a Laad (maior feira de defesa da América Latina). As empresas do setor vão aproveitar para pedir ao ministro ajuda para obter tratamento diferenciado na reforma tributária.