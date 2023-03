Ministro do Desenvolvimento Agrário contrata ex-juíza para mediar conflitos entre MST e fazendeiros

Paulo Teixeira contratou a juíza aposentada Cláudia Dadico para mediar conflitos entre o MST e proprietários de terra, a exemplo do que ocorre no sul da Bahia neste momento e envolve a Suzano.

“Houve invasões de terra organizadas pelo Zé Rainha no que ele chamou de ‘carnaval vermelho’. Mas já chegou a quarta-feira de cinzas, né?”

#PAZ. O ministro do Desenvolvimento Agrário promete ir à posse do novo líder da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), dia 7, para apaziguar a relação. Deputados ligados ao agro não gostaram de falas de Teixeira em apoio ao MST e de outra em que ele criticou as titulações de terra do Incra sob Bolsonaro.