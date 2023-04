Concorrente de Zanin ganha a simpatia de senadores

Enquanto Cristiano Zanin tem evitado fazer campanha pela vaga no STF, outro candidato tem conquistado senadores. O ministro do STJ Luis Felipe Salomão, cujo nome é defendido por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, conta com a simpatia de parlamentares de União Brasil, MDB e PDT. Senão para esta vaga, Salomão ganha cacife para vagas futuras.

O ministro Luis Felipe Salomão, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, mandou suspender monetização de canais. Foto: Gabriela Biló/ Estadão