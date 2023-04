Ministros discutiam responsabilidades em invasão golpista de 8/1 e cobravam chefe da Defesa

A discussão entre os ministros de Lula no dia 8 de janeiro, captada pelas câmeras de segurança do Planalto, girava em torno das responsabilidades sobre como se chegara àquela situação. Um dos presentes disse se lembrar que todos estavam irritados com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pela leniência dos militares com os acampados em frente ao QG do Exército.

Ministros de Lula em discussão no Planalto na noite de 8 de janeiro Foto: Reprodução/Estadão

Eles cobravam uma ação enérgica para prender os golpistas. Naquela noite, Lula autorizaria que a prisão fosse feita apenas na manhã seguinte, segundo contaram os generais GDias e Gustavo Dutra à PF.