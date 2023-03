Sergio Moro (União-PR) desistiu de se manifestar na sessão solene em homenagem a Ruy Barbosa, no último dia 1º no Congresso. Ele pediu para ter o seu nome retirado da lista de inscritos quando foi informado que falaria logo depois do ex-presidente José Sarney, o único parlamentar, além de Ruy Barbosa, a atuar por 32 anos no Senado.

Foto: Alex Silva/Estadão