Moro se reúne com nomes da direita latino-americana em Buenos Aires

O senador Sergio Moro (União-PR) viajou a Buenos Aires no último sábado (25), onde participou de encontro com líderes da direita e centro-direita latino-americana, como os ex-presidentes da Argentina Mauricio Macri, do Chile Sebastián Piñera e do México Felipe Calderón.

Moro não viajou em missão oficial e, por isso, comunicou seu afastamento ao Senado até esta terça (28).

Ele foi convidado pela Fundación Libertad, de difusão de valores liberais, e participou de uma mesa com o título “Perspectivas políticas e econômicas da região” nesta segunda (27) com o ex-ministro da Fazenda argentino Ricardo López Murphy e com o uruguaio Álvaro Delgado, assessor do presidente Luis Lacalle Pou.

Moro postou foto do encontro em suas redes sociais em fez críticas ao populismo.

Contra o populismo na América Latina, participei de encontro em Buenos Aires com grandes lideranças iberoamericanas, ex-Presidentes @mauriciomacri, @FelipeCalderon, @sebastianpinera, Jorge Quiroga (@tutoquiroga), deputada espanhola Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT), em… pic.twitter.com/BVY0Rff8xB — Sergio Moro (@SF_Moro) March 27, 2023