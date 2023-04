Mudança na Lei das Estatais une PT e PSD paulista, que apoia Tarcísio

Não é só o PT e aliados da base governista que aguardam com ansiedade a mudança na Lei das Estatais que deve liberar políticos a assumir cargos na administração de empresas públicas. Para emplacar os ex-deputados Guilherme Campos e Walter Ihoshi em postos no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o PSD paulista se juntou ao PT na torcida para que o plenário do STF confirme a liminar de Ricardo Lewandowski que suspendeu o trecho da lei que exige quarentena de 36 meses aos políticos. Os dois têm interesse em posições na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pelas unidades do Poupatempo, e no Detran.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab. Foto: EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO

ESTREITO. Embora integre a coalizão que dá suporte a Tarcísio, o PSD não está satisfeito com o espaço do partido no governo paulista. “Não se governa com técnico, se governa com políticos”, diz o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). “Eu fiz indicações na Segurança Pública, não fui atendido”, queixa-se.