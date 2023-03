Mujica diz a senadores petistas que esquerda latina ‘não pode se descuidar’

Em passagem por Brasília, nesta quarta (1º), o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica almoçou com senadores do PT e aproveitou para dar seu panorama sobre a política latino-americana. Jaques Wagner (PT-BA), Fabiano Contarato (PT-ES) e Humberto Costa (PT-PE) ouviram a preocupação do líder uruguaio com o tamanho da direita no continente.

A esquerda não pode se descuidar, disse ele. Mujica articula um movimento 2.0 de cooperação entre os países da região, assim como o criado por Lula com Hugo Chávez e Nestor Kirchner no início dos anos 2000.