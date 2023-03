Mulheres dedicam menos horas do que homens ao próprio negócio

Pesquisa do Sebrae, sobre dados do IBGE, mostra que as mulheres empreendedoras dedicam menos tempo aos negócios do que os homens. Segundo o levantamento, 51% delas trabalham mais de 40 semanais no próprio negócio. Já entre os homens, o número chega a 71%. O Sebrae credita a diferença à dedicação feminina à jornada doméstica.

“O que a empreendedora faz quando não está cuidando do seu negócio? Está cuidando da casa, dos filhos, dos idosos”, diz Renata Malheiros, coordenadora de Empreendedorismo Feminino do Sebrae.