No Rio, Braga Netto começa a tratar de planos para eleições de 2024

Contratado pelo PL, de Valdemar Costa Neto, para atuar na “inteligência” do partido, Walter Braga Netto estreou na função nesta segunda (13), em evento no Rio. O militar, que foi vice na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado, é potencial candidato a prefeito na capital, em 2024.

O ex-ministro-chefe da Casa Civil Walter Braga Netto assumiu como estrategista para as eleições de 2024 no PL. Foto: Reprodução

Em sua fala, Braga Netto afirmou que a prioridade do partido neste ano é formar as chapas de prefeitos e vereadores. O PL, segundo ele disse, quer atrair mulheres e jovens e deve organizar evento no dia 13 de abril para traçar estratégias sobre juventude.

Ele também falou sobre um projeto 2033, com horizonte de 10 anos, “para mostrar que o partido tem um projeto de País”.

“Lembrar que somos uma liderança conservadora e liberal”, afirmou. “De valores conservadores e economia de mercado e lembrar que defendemos pauta a municipalista. Governo não tem que atrapalhar o prefeito, assim como não tem que atrapalhar os empresários”, disse.

O objetivo do PL é manter a base conquistada por Bolsonaro na eleição de 2022. Durante a fala, Braga Netto também lembrou do período em que foi interventor da segurança pública do Rio, em 2018, o que o catapultou para a política. Ele usará feitos do período de 10 meses em que comandou ações de segurança na Região Metropolitana para cativar eleitores no Rio.

O PL deverá testar o nome dele e também de Eduardo Pazuello, o de Carlos Portinho e de Flavio Bolsonaro para a disputa carioca.

“Temos quadros, o PL certamente terá candidato na cidade do Rio”, afirmou Portinho.

Na plateia, nesta segunda, estavam o líder da bancada federal Altineu Côrtes (PL-RJ), os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Flávio Bolsonaro alegou problemas de agenda e não apareceu.