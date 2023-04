O general Marcos Antonio Amaro dos Santos, a ser confirmado como ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), já tem contratado o primeiro incêndio a resolver no cargo. A demissão de dezenas de servidores militares gerou desconforto entre os chefes das Forças Armadas. Na próxima semana, Lula vai se reunir com o comandante do Exército para distensionar o clima.

General Marcos Antonio Amaro dos Santos. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Leia também: General sinalizou a Lula que aceita convite para chefiar GSI