Nunes quer que Sabesp privatizada mantenha investimentos na capital

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tenta convencer o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a ceder à capital parte dos recursos e contrapartidas exigidas da empresa que adquirir o controle da Sabesp. Ele defende que, mesmo privatizada, a companhia conserve a política de investir 13% do faturamento na capital e ainda mantenha os aportes ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, que financia projetos na área selecionados pela prefeitura. Nunes também deseja garantias de que as tarifas não vão subir. Os pleitos foram levados à secretária estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Natália Resende, responsável pela condução do processo de privatização.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: Reprodução/Governo de São Paulo

PLEITO. Segundo aliados de Nunes, Tarcísio tem demonstrado disposição em atender aos pedidos do prefeito, mas não foi definido o porcentual que seria direcionado à cidade. A Prefeitura estima 320 mil unidades habitacionais que precisam ser conectadas à rede de esgoto na capital.

MINHA MARCA. Pressionado por aliados para se tornar mais conhecido, Nunes aposta em números de moradias populares como uma de suas vitrines. Ele promete entregar 49 mil unidades até o fim de 2024, quando ele tentará reeleição, e tem R$ 11 bi em caixa para investimentos nesse setor.

MINHA VIDA. O assunto é visto como trunfo contra o candidato de Lula, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), líder do MTST, que reivindica a pauta da moradia popular. Para aliados de Nunes, o prefeito entoará o discurso de que enquanto um arruma a casa, o outro defende a invasão de propriedades.