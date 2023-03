Oposição quer convocar advogado-geral da União no Senado

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), quer convocar o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para explicar a revogação da portaria que autorizava pagamento de outorgas com precatórios. O requerimento de Marinho foi apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Rogério Marinho durante a eleição da Mesa do Senado. Foto: Wilton Junior/Estadão - 01/02/2023

A AGU ainda deve elaborar uma nova portaria para regulamentar o assunto nos próximos meses.

Para Marinho, a decisão causa insegurança em segmentos da iniciativa privada, em especial da infraestrutura.

Após a instalação dos colegiados, oposicionistas iniciaram uma ofensiva para convocar diversos ministros do governo. Um dos principais alvos na Câmara é Flávio Dino, da Justiça. No Senado, há pedidos aprovados para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

