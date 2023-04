Oposição tenta se reorganizar para confrontar ministros na Câmara

Após o desempenho fraco na audiência de Flávio Dino (PSB) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), na última terça (28), a oposição fala em se reorganizar para os próximos embates com ministros do governo Lula – Dino foi chamado para mais uma audiência, além de Rui Costa e Fernando Haddad. A avaliação é que parlamentares menos experientes, muitos deles forjados nas redes sociais, precisam se preparar melhor para confrontar autoridades. Além de organizar a ordem de quem vai falar primeiro, para não abrir o confronto com os novatos, deputados esperam contar com dados e informações reunidas pela equipe de Walter Braga Netto no PL. A inspiração é a atuação do PT na Câmara sob Jair Bolsonaro (PL). “Eles vinham ensaiados, todos com os mesmos dados, para falar na tribuna”, disse um bolsonarista. A oposição quer usar a exposição de ministros para desgastar o governo.

AND1 - NACIONAL - 07/03/2023 - Plenário - Sessão Deliberativa Extraordinária - Breves Comunicados - Sessão Deliberativa. Dep. André Fernandes (PL-CE). Foto Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Foto: DIV / DIV

Apesar de haver um plano de reorganização, a avaliação da cúpula do PL é que os parlamentares ainda precisarão de tempo para se adaptar e devem enfrentar algumas dificuldades até acertarem o tom.

