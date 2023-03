Em meio à disputa com Arthur Lira (PP-AL), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda não indicou um representante do Senado para acompanhar as discussões da reforma tributária na Câmara, como se esperava.

Ele tem conduzido as conversas com o relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que sugeriu a Vanderlan Cardoso (PSD-GO), da CAE, que os senadores apontem logo um nome.