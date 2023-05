O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deverá ir na segunda (8) à Fiesp para discutir a reforma tributária e “dar uma arrancada” no assunto. Pacheco sinalizou a aliados que quer dar foco à agenda econômica, não à CPMI do 8 de Janeiro.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Foto: Rosinei Coutinho/STF - 03/05/2023

No início do ano, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), criou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária. Pacheco, no entanto, não indicou nenhum representante para acompanhar as discussões na outra Casa.