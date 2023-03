O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não pretende pautar a proposta que altera a Lei das Estatais enquanto o STF não decidir sobre o tema — o ministro André Mendonça pediu vista (mais tempo para análise). O argumento é o de que isso poderia soar como uma afronta à Corte. O impasse está travando nomeações no governo, como a do ex-governador Paulo Câmara, escolhido para assumir o Banco do Nordeste.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no plenário do Senado. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado