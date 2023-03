Guilherme Boulos (PSOL-SP) fará aparição ao lado do Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, nesta quinta (9), em um “aulão” na Praça Roosevelt sobre a população que vive na rua. O encontro ocorre após os dois ganharem na Justiça ação contra Ricardo Nunes (MDB), rival de Boulos na eleição do ano que vem, que tentava retirar as barracas de moradores das ruas da capital.