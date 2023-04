O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirma que a CPMI do 8 de janeiro será o primeiro teste sobre o alinhamento ou não do bloco de Arthur Lira (PP-AL) com o governo Lula. “Quem vai ser o nome que o PP vai indicar? E o União Brasil? Vai ser o primeiro teste da coalizão”, declarou Renan.

Foto:

Para Renan, as investigações sobre os ataques à Esplanada já estão avançadas no Supremo e a CPMI deve servir como um trabalho complementar, com o intuito de “fazer detalhamentos que a investigação não fez”.