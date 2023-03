Para ruralistas, governo apenas cumpriu obrigação ao ajudar a agricultores do RS contra a seca

Mesmo com a autorização de repasse de R$ 430 milhões pelo governo federal para ações contra a seca no Rio Grande do Sul, integrantes da bancada ruralista ainda veem a gestão Lula com desconfiança. O líder da Frente Parlamentar (FPA), Pedro Lupion, considera que a ação não passa de uma obrigação, considerando que em períodos anteriores também houve esse tipo de suporte do Executivo. O deputado Alceu Moreira (MDB-RS) disse que ainda é preciso aguardar para saber para quem os recursos serão destinados e as formas de pagamento. “Por enquanto, é uma intenção”, minimizou.

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), líder da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA). Foto: WILTON JUNIOR

FALTOU. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não acompanhou a viagem de outros ministros ao Rio Grande do Sul porque ficou em Brasília para acompanhar o caso de suspeita de “vaca louca” no Pará e para receber o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao.