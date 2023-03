Participação de França em socorro a vítimas do litoral norte fortalece manutenção de portos estatais

A participação do ministro dos Portos, Márcio França, nas ações governamentais no litoral norte tem servido para fortalecer sua posição contrária à privatização do Porto de Santos, defendida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

PKREUNIAOAERORJ - RJ - 21/01/2023 - REUNIAO GALEAO/ RIO- ECONOMIA - Reunião do Ministro de Portos e Aeroportos Márcio França no Aeroporto do Galeão, com a presença do prefeito da cidade Eduardo Paes , da Ministra do Turismo Daniela Carneiro ,do presidente da Embratur Marcelo Freixo. Após a reuniao visitaram o centro de operacoes do aeroporto. Na foto, O Ministro de Portos e Aeroportos Marcio França . FOTO: PEDRO KIRILOS / Estadão Conteúdo Foto: PEDRO KIRILOS

VITRINE. Aliados de França ressaltam que ele transformou o Porto de Santos em base das equipes federais e também articulou a ida do maior navio da Marinha ao porto de São Sebastião, que também é estatal.