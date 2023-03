Partidos já disputam relatoria do Orçamento no 2º ano do governo Lula

A relatoria do Orçamento de 2024 abriu uma disputa entre três legendas na Câmara: União Brasil, PL e MDB tentam assumir o posto, e ainda não há consenso. Arthur Lira (PP-AL) deseja emplacar Celso Sabino (União-PA), um de seus principais aliados - ele presidiu a comissão no ano passado.

Mas o PL, por sua vez, bate o pé, com o argumento de que é a maior legenda da Casa e que, mesmo assim, cedeu a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no primeiro ano para o PT. Lira prometeu chegar a um entendimento com os partidos ainda nesta semana. Pelo regimento, a indicação para a Comissão Mista de Orçamento tem que ser feita até o fim deste mês.

O Orçamento de 2024 ditará o ritmo do governo Lula, uma vez que será o primeiro feito sob as novas regras fiscais, com o fim do teto de gastos, conforme promete a equipe de Fernando Haddad.