A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o secretário-geral do partido, Henrique Fontana, receberam pedido de expulsão do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), que posou para foto com Eduardo Pazuello. Adversários dele defendem que o caso seja levado à comissão de ética da sigla.

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. Foto: MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

FORCA. Circula também em grupos de Whatsapp de petistas fluminenses um abaixo-assinado defendendo a expulsão dele. No entanto, mesmo seus detratores consideram improvável o expurgo e preveem, no máximo, uma advertência.