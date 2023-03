Dentro do PT, há quem avalie que Lula deve prestar atenção em um dado crítico. Nada sobre Arthur Lira (PP-AL), mas ao fato de, passados quase quatro meses de governo e após o 8 de janeiro, o presidente ainda ter o mesmo nível de apoio na população do que tinha na eleição. E a avaliação é que, ao travar rixas com Sergio Moro e Jair Bolsonaro, ele só atiça a polarização, o que não o ajuda.

PKLULA5 - RJ - 23/03/2023 - LULA / RIO / SUBMARINO - POLÍTICA OE - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o Complexo Naval de Itaguaí, nesta quinta-feira, 23, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde são construídos os submarinos do Programa de Submarinos da Marinha (PROSUB). FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: Pedro Kirilos/Estadão