Petistas preveem que Lula deixe indicação para o STF para depois da viagem à China

A expectativa dos senadores petistas é de que Lula anuncie o advogado Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF quando voltar da viagem à China. Fazê-lo antes do embarque tiraria o foco dos acordos que o governo pretende assinar no exterior e atrairia ataques de adversários no período em que boa parte das lideranças petistas estará fora do País com ele. Ainda assim, ressalvam, a decisão está na cabeça de Lula.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto em Brasília. 03/04/2023. Foto: Wilton Junior/Estadão

Os petistas calculam 50 parlamentares dispostos a defender a candidatura de Zanin. O número se baseia na reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à Presidência do Senado, com 49 votos. PL e PP já indicaram não ter rejeição ao nome.