Petistas querem mudar marco fiscal proposto por Haddad

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou uma proposta a Fernando Haddad com alterações para o novo marco fiscal. Haddad se comprometeu em avaliar. Carvalho faz parte da ala do PT que defende ajustes na regra. Os petistas já pediram uma reunião com o ministro após a divulgação oficial do texto, prevista para esta semana.

A data ainda não foi marcada. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou à Coluna que o partido pode “colaborar, ajudar, aprimorar”.

“O partido tem apelo nessa discussão, isso é uma centralidade da nossa pauta. Vamos fazer o debate”.

As críticas ao marco fiscal fervem nos grupos de técnicos do PT. Na última semana, um artigo do matemático Mauro Patrão, da UnB, mostrou com números que a regra é incompatível com os pisos constitucionais de saúde e educação, uma bandeira histórica do partido.