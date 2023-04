Petistas reclamam que Boulos consentiu com críticas de Datena ao PT

O que mais incomodou petistas que assistiram ao vídeo em que Guilherme Boulos (PSOL-SP) conversa com José Luiz Datena (PSC) foi o silêncio do deputado quando o apresentador criticava o PT. Em alguns momentos, reclamam petistas, eles têm a impressão de que Boulos balança a cabeça como se concordasse com o interlocutor.

DF - TRANSIÇÃO/GOVERNO NO CCBB - POLÍTICA - Foto, Guilherme Boulos, Deputado Federal eleito. Nesta sexta (18) a equipe de transição tem mais um dia de trabalho CCBB em Brasília. 18/11/2022 - Foto: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do diretório paulistano do PT, Laércio Ribeiro, compartilhou com colegas o vídeo. Ele já disse a aliados que tem resistência em lançar Boulos por crer que, sem um candidato, o PT pode ver encolher o número de vereadores na capital.

A tesoureira do PT, Gleide Andrade, criticou Boulos em sua conta no Twitter. “Como o mundo mudou eim? Quem diria GuilhermeBoulos com Datena num jantar onde o cardápio era o PT e o Lula. Vexame pior é o Boulos tentar explicar o inexplicável, para mim vale a máximo “a emenda ficou pior que o soneto”, escreveu.