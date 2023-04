PF monta força-tarefa para interrogar generais e outros militares por 8 de janeiro

A Polícia Federal organizou uma força-tarefa para colher os depoimentos de 80 militares nesta quarta-feira sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. A PF destacou 50 policiais para a missão.

Sede da Polícia Federal, em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão - 05/04/2023

Na lista do interrogatório, há três generais, entre os quais Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto no dia dos ataques.

Para integrantes da PF, a oitiva dos militares é um dos momentos mais importantes das investigações que visam descobrir quem financiou os atos e quais autoridades participaram ou incentivaram os atos.

As oitivas serão realizadas na Academia Nacional de Polícia, mesmo local em que os bolsonaristas ficaram detidos antes de ir para a penitenciária da Papuda, em Brasília.