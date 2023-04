Se aderisse ao bloco que Arthur Lira (PP-AL) tenta montar com o União Brasil, o PL ajudaria o presidente da Câmara e seus aliados a retomar a maioria na Casa – eles perderam esse status para o bloco do MDB, PSD, Republicanos e PSC, com 142 membros, formado na semana passada.

Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A hipótese, porém, é descartada pela sigla, pois o PL, que hoje representa cerca de 20% da Casa, teria de dividir os espaços a que tem direito com sócios.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Arthur Lira, presidente da Câmara (PP-AL)