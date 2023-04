PL e PT ficam de fora dos blocões na Câmara, saiba por quê

O PL, partido de Jair Bolsonaro, e o PT de Lula ficaram de fora dos dois blocos formados na Câmara e que dividiram as forças de centro da Casa.

No PL, a opção foi vista como uma estratégia mirando a disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara, em 2025. Por ter a maior bancada da Casa, com 99 deputados, a sigla deseja firmar como o “fiel da balança” dois blocos para definir quem vai assumir a presidência.

Ao ficar fora dos grupos, os membros do PL consideram que poderão ser cortejados pelos dois lados e, com isso, terão mais poder de barganha.

Bloco formado por PP, PDT, PSB, PSDB-Cidadania, Avante, Patriota e Solidariedade será o maior da Câmara. Foto: Bruno Spada/Agência Câmara - 12/04/2023

Na bancada do PT, por sua vez, há uma divisão. Uma ala dos deputados diz não ver vantagens para o partido, uma vez que a sigla já tem espaços garantidos em comissões. Outra, teme que a sigla fique isolada e sem capacidade e força política para atuar pelo Planalto no Legislativo.

Já no governo, a leitura é que os dois blocos formados são positivos, porque a maioria dos membros de ambos os grupos é governista, assim como os respectivos líderes.

Além disso, auxiliares de Lula veem como favorável o afastamento do PL das demais legendas do Centrão, que agora ficam mais próximas do governo ao se somarem a partidos que já estão na base - é o caso de PP e Republicanos.