PL já desenha chapa de Michelle ao Senado em 2026

O desenho de Michelle Bolsonaro para se lançar ao Senado pelo DF em 2026 já começou a ser debatido internamente pelo PL. A ideia, ainda em estágio embrionário, é que Damares Alves (Republicanos-DF) seja candidata ao governo e Michelle saia para o Senado em uma chapa que teria também o atual governador Ibaneis Rocha (MDB) - são duas as vagas de senador na próxima eleição. Bia Kicis (PL-DF) também deseja a vaga. Pelo arranjo, a vice-governadora Celina Leão (PP) ficaria com uma vaga no TCDF.

MICHELLE BRASÍLIA DF 21/03/2023 MICHELLE BOLSONARO / PRESIDENTE DO PL MULHER NACIONAL





Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participaram de ensaio fotográfico em um estúdio, em Brasília.

Participou de ensaio fotográfico em um estúdio, em Brasília, ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última semana.

INSTAGRAM/@joaommenna - 28/04/2023

