O governo foi informado de que a relatoria da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro ficará com um deputado, e a presidência do colegiado, com um senador. O Planalto trabalhava o contrário. O líder do PP, André Fufuca (PP-MA), um dos cotados para a relatoria, tem bom trânsito no governo mas seria exagero dizer que a escolha agrada ao Planalto.

Arthur Lira. Foto: Adriano Machado/Reuters - 02/02/2023

