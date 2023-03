A aprovação dos policiais rodoviários de estados com o eleitorado bolsonarista ao reajuste salarial de 9% proposto pelo governo de Lula surpreendeu integrantes da categoria, vinculada à base de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, 96% dos consultados por enquete da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) são favoráveis à medida. No Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina, os porcentuais são de 95% e 93%, respectivamente.

Governo Lula trocou todos os superintendes regionais da PRF. Foto: Evelson de Freitas/Estadão