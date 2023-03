Por conta de impasse com PL, Castro cogita ir para o PP

Irritado com a resistência do PL em apoiar sua escolha na eleição do Rio em 2024, o governador Cláudio Castro (PL-RJ) sinalizou a colegas que, no limite, pode trocar o partido pelo PP. Castro quer lançar o seu vice, Professor Luizinho (PP-RJ).

Cláudio Castro (PL), governador do Rio. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 29/5/2019