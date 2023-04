Presidente do PSOL critica marco fiscal de Haddad: ‘muito ruim’

O novo marco fiscal, apresentado oficialmente nesta terça (18) pelo ministro Fernando Haddad, foi alvo de críticas do presidente do PSOL, Juliano Medeiros. A sigla é a principal aliada do PT no Congresso.

“A proposta é muito ruim! Se estivesse valendo desde 2003 o país teria perdido R$ quase 9 trilhões”, afirmou Medeiros no Twitter.

A bancada de deputados do PSOL se reuniu na manhã desta quinta (20) para debater o tema. Medeiros afirma que a proposta oferece uma margem para investimentos do governo Lula inferior à do primeiro mandato do petista.

“Desarma o governo e compromete as promessas de campanha do presidente Lula. Para quem apoia o governo, como nós, a proposta é preocupante!”, escreveu.

Medeiros questiona detalhes do projeto, como a previsão de que capitalizações governamentais em bancos estatais, como BNDES e Caixa, estejam submetidas ao novo limite para os gastos públicos, e a projeção de redução a zero do deficit fiscal no ano que vem - o setor público opera no vermelho desde 2014.

“Por que a pressa em aprovar uma medida complexa assim tão rápido?”, disse. “Um bom aliado não é aquele que diz ‘sim, senhor’ a tudo. Mas aquele que alerta para os riscos.”