O presidente nacional do PSOL, partido que é da base de apoio do presidente Lula no Congresso, diz esperar que a nova regra fiscal a ser apresentada pela equipe econômica nos próximos dias não prejudique investimentos públicos. ”O teto de gastos foi um desastre. Espero que a regra que será apresentada nos próximos dias não prejudique os necessários investimentos do Estado”, afirma.

SAO PAULO SP 22/06/2022 POLITICA - PRESIDENTE DO PSOL/ JULIANO MEDEIROS - O presidente do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) Juliano Medeiros na sede do partido, na regiao central de Sao Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO