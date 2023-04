PSD quer escalar deputado sem redes sociais e sem WhatsApp para CPMI do 8 de Janeiro

O PSD quer escalar o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) como representante do partido na CPMI do 8 de Janeiro. O político baiano de 70 anos é conhecido entre os colegas por não ter redes sociais, nem usar o WhatsApp, o que o deixaria distante da pressão de bolsonaristas na internet.

O PSD está na base do governo Lula, e os auxiliares do presidente contam com a ajuda deste e de outros partidos de centro para ter vantagem no colegiado e culpar o bolsonarismo pelos atos golpistas. Já os bolsonaristas desejam emplacar a teoria de que o governo facilitou os atentados em benefício próprio.

Deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) Foto: Michel Jesus/ Câmara dos deputados