PSD sinaliza a Alckmin que MP do Carf pode estremecer relação com a sigla

Integrantes do PSD sinalizaram ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (7), que a tentativa do governo em restabelecer o voto de qualidade do Carf, aumentando o poder da Receita Federal nas decisões do colegiado, pode estremecer a relação com o partido na Câmara.

Geraldo Alckmin. Foto: Carl de Souza/AFP

A maioria dos deputados da legenda, que faz parte da base aliada, se diz contra a mudança. O projeto de lei que reduziu o poder da Receita, empoderando os contribuintes, foi relatado pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), um influente membro da bancada.

A mensagem foi dada ao vice-presidente em almoço com integrantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Alckmin, que defendeu empenho pela aprovação da matéria, ficou de levar o recado aos outros ministros da gestão Lula.

Segundo líderes de diferentes partidos ouvidos pela Coluna, Lula, Fernando Haddad (Fazenda) e os ministros da articulação política têm pedido empenho dos aliados na votação da proposta, sem alterações. A sinalização dessas lideranças da base, entretanto, é sinal de que ainda não há consenso.

Os membros do PSD cobram uma posição firme do governo sobre a extinção da Funasa. Embora o ministro Rui Costa (Casa Civil) tenha indicado que Lula vai recuar da decisão de acabar com a fundação, o acordo sobre como será feita a retomada do órgão ainda não foi feito. A avaliação de deputados é que só deixar a MP caducar (perder a validade) não basta.

O PSD almeja comandar a Funasa, assim como fez durante o governo Jair Bolsonaro.