PSDB pede mais espaço no governo de Ricardo Nunes

O PSDB pleiteia mais espaço na gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Presidente do diretório municipal do partido, Fernando Alfredo tem dito a aliados que as secretarias de Subprefeituras e do Desenvolvimento Econômico precisam de troca de comando e que ele poderia indicar nomes. Esta última pasta é comandada pela tucana Aline Cardoso, alvo de críticas de Alfredo por não ouvir líderes da legenda nas tomadas de decisão.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO - 21/5/2021

Auxiliares de Nunes argumentam que a espinha dorsal do primeiro escalão do governo formado por Bruno Covas, do PSDB, foi mantida e por isso não há razão para a sigla pedir mais cargos.

A insatisfação do PSDB ocorre em meio a especulações de que o ex-governador Rodrigo Garcia poderia ser uma alternativa mais moderada da direita bolsonarista na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Leia também: Bolsonaro evita se comprometer com apoio em disputa pela prefeitura de São Paulo