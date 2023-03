A bancada do PSOL na Câmara apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para revogar o “auxílio-mudança”, pago a parlamentares no início e no final das legislaturas. O valor é de R$ 39,2 mil, equivalente ao salário dos congressistas. Os signatários prometem doar os recursos a que teriam direito, independente da tramitação do projeto.

Deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). Foto: Dida Sampaio/Estadão