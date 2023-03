PSOL quer que Damares perca o mandato por ignorar alertas sobre Yanomamis

O PSOL vai protocolar nesta quinta-feira (9) uma representação no Conselho de Ética do Senado em que pede a cassação do mandato de Damares Alves (Republicanos-DF) por responsabilidade na crise de saúde dos Yanomami. No documento, há um conjunto de ofícios enviados pelo Ministério Público Federal (MPF) e organismos internacionais, como a ONU, a ela quando era ministra dos Direitos Humanos com denúncias sobre casos de violência contra os indígenas.

Os alertas, segundo a acusação do partido, foram ignorados ou remetidos a outros órgãos, a exemplo da FUNAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e do Ministério da Justiça. “A Senadora Damares Alves – por ação e omissão - foi peça fundamental para o projeto de genocídio Yanomami perpetrado pelo Governo Bolsonaro”, diz o texto da representação.

Também foram incorporadas manifestações de Damares contrárias a pleitos de cuidado sanitário para os Yanomami durante a pandemia da Covid-19. A pasta chegou a sugerir veto à obrigação do fornecimento de água e equipamentos básicos e negou planejamento assistencial para de crianças e adolescentes da etnia.