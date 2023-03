PT fica desfalcado no Congresso após perder principais técnicos para o Executivo

Não foram só parlamentares do PT que migraram do Legislativo para o Executivo no governo Lula. A equipe de técnicos que trabalham para a sigla no Congresso também foi desfalcada. Dois exemplos: o advogado Marcos Rogério de Souza, da equipe do Senado, foi para a Casa Civil, e Tânia Oliveira, que era da Comissão de Direitos Humanos, foi para a Secretaria-Geral. Economista do PT no Senado, Bruno Moretti foi indicado ao conselho da Petrobras. O advogado-geral da União, Jorge Messias, antes atuava no gabinete de Jaques Wagner (PT-BA).