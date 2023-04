PT quer que MP investigue relação de empresa de segurança com governo Tarcísio

O deputado estadual Luiz Fernando Ferreira (PT-SP) enviou um ofício ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubo, em que pede abertura de investigação contra o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas por tráfico de influência.

TARCISIO BRASÍLIA DF 09.03.2023 TARCÍSIO DE FEITAS/ PALÁCIO DO PLANALTO NACIONAL OE - O Governador da cidade de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada na tarde desta quinta-feira (09) no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Júnior/Estadão

Conforme revelou o Estadão, a CampSeg, empresa do assessor especial de Tarcísio José Vicente Santini, arregimentou policiais militares para fazer a segurança de uma ferrovia na Baixada Santista. Havia deslocamento de viaturas e até a disponibilização do helicóptero Águia, da Rota, para proteger o local.

“São evidentes os indícios de trabalho fora da instituição envolvendo policiais militares em prol de empresa privada de segurança durante horário de serviço, ou seja, sem que estes estejam oficialmente licenciados e sem vencimentos, conforme determina a lei”, diz o documento.

O parlamentar também provocou a Corregedoria da PM, com um ofício em que pede abertura de inquérito e punição aos policiais com participação no esquema. A reportagem cita o capitão Felipe Barboza, do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, e outros dois agentes, identificados como Pires e J. Souza.