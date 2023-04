Racha do União Brasil vira oportunidade para Republicanos no Rio

Enquanto o União Brasil se debate com o racha no diretório do Rio, o Republicanos enxerga na chegada de Waguinho - prefeito de Belford Roxo e marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro - a chance de reconstruir a imagem no Rio e tomar distância da Igreja Universal.

Waguinho deixou a sigla na semana passada, anunciando discordâncias com o comando nacional do União. Outros cinco deputados, inclusive a ministra Daniela, também entregaram pedidos de desfiliação. Eles ingressaram, porém, com ação na Justiça para conseguir sair do partido sem perder os mandatos de deputados.